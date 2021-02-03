Накануне в аварии пострадали жительница Сургута и пятилетняя девочка, которую перевозили без детского кресла

В Сургуте накануне произошло ДТП, в котором пострадали женщина и пятилетний ребенок. Инцидент произошел накануне, 2 февраля, в 19:30.

«19-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле», по предварительной информации, выезжая с прилегающей территории не предоставил преимущество автомобилю «Ниссан» под управлением 36-летнего водителя, и совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля «Ниссан»: 46-летняя пассажирка и пятилетняя девочка получили травмы», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отмечается, что ребенок перевозился без детского кресла. Оно бы могло помочь избежать серьезных травм, как это случилось в Ханты-Мансийске – во время аварии мальчик отделался ушибами.