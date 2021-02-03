Замглавы Сургута Владимир Шмидт написал заявление об отставке

Команда Шувалова расходится? Заместитель главы Сургута Владимир Шмидт написал заявление об отставке: об этом сообщил телеканал «Сургут 24» со ссылкой на самого чиновника, который отметил, что планировал уйти еще в ноябре — однако планы изменились в связи с отставкой градоначальника.

Как и Вадим Шувалов, Шмидт — выходец из «Тюменьэнерго». В администрации (как, впрочем, и в энергетической компании) он курировал вопросы строительства — координировал работу комитета по земельным отношениям, комитета по управлению имуществом, а также департамента архитектуры и градостроительства. Отметим, что в последнее время источники siapress.ru в администрации говорят о скорой отставке руководителя последнего — главного архитектора города Сергея Солода.

Несмотря на претензии к Солоду (одна из основных — отсутствие профильного образования архитектора), имя самого Шмидта связывается в основном с позитивными событиями: он занял пост в 2019 году, и с этого времени в Сургуте наконец достроили отрезок улицы Маяковского от 30 лет Победы к Университетской, построили центральную площадь и начали работу по реновации проспекта Ленина — о ней накануне siapress.ru сообщал со слов другого заместителя главы города Алексея Жердева.