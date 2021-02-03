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​«Билеты раскупили в первые два часа»: в театре «Петрушка» ажиотаж после открытия

В Сургуте Театр актера и куклы «Петрушка» покажет первые спектакли для малышей

​«Билеты раскупили в первые два часа»: в театре «Петрушка» ажиотаж после открытия
Фото: vk.com/teatr_petrushka

Театр актера и куклы «Петрушка» дебютирует после долгого перерыва с двумя премьерами. Первыми посетить культурное учреждение смогут самые маленькие зрители. Их ждут 6 и 7 февраля бэби-спектакли «Весна» и «Гуси-лебеди».

Своих посетителей актеры «Петрушки» примут в новом месте: в ТЦ «Сибирь» на Энгельса, 11. Зал там небольшой – рассчитан на 50 человек, поэтому, учитывая рекомендации Роспотребнадзора, на один сеанс могут принять только 25 человек. Из-за ограниченности мест уже наблюдается некий ажиотаж. «Все билеты на первые два спектакля раскупили уже в первые два часа, поэтому сегодня прийти и купить билеты перед началом уже не получится. Спрос большой. Если Роспотребнадзор нам все-таки разрешит работать в сургутской филармонии, то конечно возможности будут шире. Там большой зал на 500 человек рассчитан, а малый – 237. Запрос на возможность показа спектакля в концертной организации, которым пока запрещено работать, мы уже направили», – рассказала корреспонденту siapress.ru директор театра Елена Блинова.

Сейчас билеты на будущие постановки можно приобрести только бесконтактным способом на сайте театра.


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03 февраля в 09:43, просмотров: 748, комментариев: 0
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