В Сургуте культурные организации возобновляют работу после долгого перерыва

С 1 февраля организации сферы культуры постепенно возобновляют свою деятельность. Это стало возможным после подписания постановления губернатором Югры Натальей Комаровой. Однако документ ограничивают проведение концертов. В связи этим у самих работников культуры и сургутян остаются вопросы.

Спрашивают горожане не только о будущей программе мероприятий, но и о строительстве новых театров и других учреждений, «Лыжне России - 2021». На эти вопросы 4 февраля в эфире ответит врио главы Сургута Анна Томазова. Онлайн-встреча состоится в 18.00 на официальных страницах городской администрации в соцсетях.