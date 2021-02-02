В администрации Сургута стартовал прием заявлений на соцвыплату на улучшение жилищных условий

Прием заявлений на социальную выплату, предназначенную для покупки или строительства жилья, в Сургуте стартовал 2 февраля. Мера социальной поддержки, направленная на улучшение жилищных условий, была введена правительством Югры. Ее размер составляет 600 тысяч рублей. Получить ее могут:

- семьи с тремя и более детьми, вставшие на учет для предоставления бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства до 31.12.2016;

- семьи с двумя детьми, работники организаций или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, медицинские работники, работники науки и образования.

Подать заявление можно в очном формате по предварительной записи. Граждан ждут в городском управлении учета и распределения жилья по адресу Гагарина, 11. Телефоны для записи: 52-45-61, 52-57-00.