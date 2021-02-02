Вторым претендентом на место мэра Сургута стал безработный Игорь Лубягин

Во второй круг предвыборной гонки на пост главы Сургута вступил Игорь Лубягин. На данный момент мужчина находится в статусе безработного, однако он не оставляет попыток устроиться в администрацию. Ранее он подавал документы во время первого конкурса по выборам главы, который в конце концов был признан несостоявшимся.

Пока единственным конкурентом Игоря Лубягина является опытный участник выборов Александр Мигунов, который соперничал с предыдущими градоначальниками Сургута Вадимом Шуваловым и Дмитрием Поповым. Напомним, что прием заявок в конкурсную комиссию продолжится до 14 февраля. Через неделю после завершения работы комиссии окончательный список кандидатов будет передан депутатам. Итоговое голосование состоится 27 февраля.