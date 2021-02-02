В Сургуте задержан мужчина, который насиловал спящих подруг и распространял их интимные фото в Сети

В Сургуте задержан 33-летний мужчина, которого подозревают в серии изнасилований. По версии следствия, злоумышленник совершал преступления при одинаковых обстоятельствах. Он угощал знакомых вином со снотворным, насиловал спящих девушек, фотографировал их обнаженными и распространял фотографии в Интернете.

На данный момент в деле два эпизода. В октябре 2020 года он пригласил в гости на чай знакомую, напоил ее вином с неустановленным снотворным и изнасиловал. В августе 2019 года он совершил все тоже самое с соседкой по дому.

«После совершения насильственных действий сексуального характера подозреваемый тайно фотографировал своих жертв в обнаженном виде, а позже распространял их фотографии через сеть Интернет», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании и нарушении неприкосновенности частной жизни. Сейчас он заключен под стражу.