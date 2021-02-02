В администрации Сургута приступили к проекту реновации проспекта Ленина

Планов громадье: пять километров проспекта Ленина, начиная от «корабля» СурГУ, преобразятся в ближайшие годы. О грядущей реновации главной улицы Сургута рассказал заместитель главы города Алексей Жердев.

Так, предполагается, что уже в этом году — более того, в ближайшие пару месяцев — общественность города получит возможность взглянуть на несколько предполагаемых вариантов преображения проспекта и выбрать среди них тот, который ей приглянется. Так же, напомним, власти действовали при выборе проектов реконструкции ж/д вокзала и Городского культурного центра.

Чтобы нарисовать эти варианты, сейчас создается проектная документация: решение о ее финансировании было принято в конце прошлого года — на эти цели выделено 47 миллионов рублей. А сейчас администрация, приступив к работе, сформировала рабочую группу, куда вошли не только чиновники, но и общественники, представители компаний «Сургутнефтегаз» и «Газпром трансгаз Сургут» (заметим, что главные офисы обоих градообразующих предприятий находятся именно на Ленина), общественного совета по ЖКХ и специалисты по архитектуре.

Их основная задача — подготовить в ближайшее время техническое задание для проведения конкурса на разработку проектной документации. Определены основные направления, по которым рабочая группа должна сформулировать пункт техзадания. Это не только качество дорожного покрытия, подчеркивает Жердев: реновация включает в себя и озеленение, оформление пешеходных зон и парковок, устройство ливневой канализации и снос визуального мусора в виде проводов и коммуникаций: все — под землю.

Работать на таком протяженном участке, естественно, будут не одномоментно: предполагается, что проект разобьют на восемь этапов, во время каждого будут приводить в порядок только одну часть проспекта. На каждой из них — свои работы: улица неоднородная, на ней есть разные локации, которые требуют разного подхода к работе. Немаловажно и то, что проект — дорогостоящий, целиком его реализовать нельзя, да и перекапывать всю главную улицу — не лучшее решение.

Подготовительные работы, которые стартовали в начале года, продлятся в феврале: к концу месяца администрация рассчитывает уже получить варианты реконструкции, а до конца марта картинки из жизни будущего проспекта Ленина должны предъявить общественности.

«Мы хотим, чтобы это был первый опыт в Югре, — объясняет амбициозность планов Алексей Жердев, — чтобы его потом можно было распространить на весь округ».

Опыт комплексной реновации главной улицы города с прилегающими территориями и общественными пространствами (такими, как скверы у бывшей «Авроры» и «Молодежный» у кольца Сургутнефтегаза, бульвары у офиса «Газпром трансгаз Сургут») действительно для Югры в новинку: если все пойдет по плану, глобальное обновление проспекта Ленина должно завершиться к 2024 году.

Кстати: В ходе реновации проспекта Ленина обновлению подвергнется и район главного офиса ООО «Газпром трансгаз Сургут». Ранее siapress.ru сообщил, что соседнее задние «Газпром переработки» отойдет администрации города. Это повлечет за собой благоустройство прилегающей территории, на которой разместился частный сектор.