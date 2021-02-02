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​Школа в 32 микрорайоне Сургута станет филиалом лицея имени Хисматуллина

В Сургуте строящуюся школу в 32 микрорайоне сдадут к осени

​Школа в 32 микрорайоне Сургута станет филиалом лицея имени Хисматуллина
Фото: siapress.ru

Школу в 32 микрорайоне обещают достроить в марте 2021 года. Далее ее ждет период получения лицензии и ввода в эксплуатацию. Однако сегодня родители будущих первоклашек и нынешних школьников уже могут рассчитывать на новый объект. Об этом рассказала директор департамента образования Ирина Замятина. Прием заявлений в первые классы начнется с 1 апреля и завершится 30 июня. После основного потока – с 6 июля – в школах будут принимать заявления тех, кто желает обучаться не по месту жительства. Все образовательные учреждения распределены по микрорайонам. Набор детей будет происходить преимущественно по адресу проживания.

Уже известно, что новое образовательное учреждение на 900 мест в 32 микрорайоне будет объединено с МБОУ лицеем имени генерал-майора Хисматуллина. «В лицее Хисматуллина всегда очень высокая потребность, поэтому там не могли удовлетворить желание всех родителей. Сейчас появится возможность набирать больше детей в пятые классы после индивидуального отбора. Мы также продолжим кадетское образование, патриотическое воспитание, юридическую подготовку детей в этом учреждении. Однако зачисление детей в первые классы во всех учреждениях у нас проходят без какого-либо отбора», - отметила Ирина Замятина.


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Сегодня в 09:35, просмотров: 193, комментариев: 0
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