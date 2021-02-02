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За донорскую субботу сургутяне сдали 54 литра крови

149 жителей Сургута откликнулись на просьбу Окружной станции переливания крови в донорскую субботу

За донорскую субботу сургутяне сдали 54 литра крови
фото: pixabay.com

Минувшую донорскую субботу посетило 149 сургутян. По сообщениям специалистов центра, в выходной день удалось заготовить 54 литра донорской крови.

«Всего в субботний день к нам пришли 149 доноров. Банк крови пополнили 122 донора, которые были допущены до кроводачи. Среди них – 13 человек, кто пришёл на станцию переливания крови впервые. Коллектив Окружной станции переливания крови благодарит каждого донора за желание помочь пациентам и совершить доброе дело», – сообщили в пресс-службе станции переливания крови.

Напомним, что в прошлую донорскую субботу, которая состоялась 21 января, жители Сургута совместно с нефтеюганцами собрали 60 литров крови. Всего в мероприятии поучаствовало 157 человек.


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Сегодня в 09:41, просмотров: 144, комментариев: 0
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