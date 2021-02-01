В школах Сургута отменили дистанционное обучение

С 1 февраля все образовательные учреждения ХМАО вернулись к очному формату обучения. Этот день стал праздником для многих учеников 6-8 классов, которые долгое время учились дистанционно. Все остальные – начальное звено и старшеклассники – школу и до этого посещали. В Сургуте из 37 общеобразовательных организаций 19 использовали смешанную форму обучения. «В ряде образовательных организаций мы изменили режим начала учебных занятий для того, чтобы развести потоки детей. В первой смене для разных классов уроки начинаются поэтапно: в 8:00, 8:30, 9:00. Аналогично и во второй смене», – рассказала о нюансах школьных будней директор департамента образования Ирина Замятина.

Однако сегодня не все вернулись к привычному формату обучения: 10 классов в семи учреждениях остаются на дистанте по причине подтвержденного диагноза «коронавирус» у детей или педагогов. Много вопросов сегодня поступает в департамент образования от родителей о том, можно ли их детям продолжить обучение в дистанционном формате. Однако сегодня на это имеют право только те, кто относится к особой категории: дети с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом. Дополнительных справок требовать не будут – списки таких учеников обычно есть у школьных медработников.

«Ничто не заменит традиционного обучения, поэтому я родителей и детей призываю к ответственности – сегодня необходимо вернуться в образовательные организации. Однако, если родитель категорически принял решение о продолжении обучения своего ребенка с применением дистанционных форм, то у него сейчас есть право выбрать форму обучения из предусмотренных законом: очная, очно-заочная, заочная, семейное образование и самообразование», - рассказала Ирина Замятина. Для педагогов работать с классом и индивидуально с ребенком на дистанте – это тоже дополнительная нагрузка, отметили в департаменте. Тем не менее, не исключено, что по субботам заниматься дети будут дома. Этот день используют для обработки школьных помещений.