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​Как попели? В Сургуте караоке ждет штраф за работу ночью

Сургутское караоке «Шаляпин» поймали на нарушении ковид-режима

​Как попели? В Сургуте караоке ждет штраф за работу ночью
Фото: pixabay.com

В Сургуте караоке «Шаляпин», расположенное в РК «Аквилон», ждет наказание за нарушение режима работы. Развлекательное заведение принимало посетителей после 23.00. Об этом рассказал журналистам начальник отдела административного контроля контрольного управления администрации города Максим Салий.

Нарушение выявлено в ночь с 29 на 30 января во время рейда, который проводился сотрудниками мэрии и полиции. Административный протокол выписан на юридическое лицо. Каким будет наказание – решит суд. Максим Салий подчеркнул, что зафиксирован факт того, что в развлекательном заведении в неурочное время обслуживали посетителя.

«Хотелось бы предостеречь руководителей развлекательных заведений, которые пытаются работать подпольно, рейды проводятся несколькими группами и в будни, и в выходные дни», - добавил чиновник.

Напомним, запрет на работу заведений общепита и развлекательных заведений после 23.00 введен губернатором Югры Натальей Комаровой с 15 ноября в рамках профилактики распространения коронавируса.


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Сегодня в 18:43, просмотров: 214, комментариев: 1
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