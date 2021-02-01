Сургутское караоке «Шаляпин» поймали на нарушении ковид-режима

В Сургуте караоке «Шаляпин», расположенное в РК «Аквилон», ждет наказание за нарушение режима работы. Развлекательное заведение принимало посетителей после 23.00. Об этом рассказал журналистам начальник отдела административного контроля контрольного управления администрации города Максим Салий.

Нарушение выявлено в ночь с 29 на 30 января во время рейда, который проводился сотрудниками мэрии и полиции. Административный протокол выписан на юридическое лицо. Каким будет наказание – решит суд. Максим Салий подчеркнул, что зафиксирован факт того, что в развлекательном заведении в неурочное время обслуживали посетителя.

«Хотелось бы предостеречь руководителей развлекательных заведений, которые пытаются работать подпольно, рейды проводятся несколькими группами и в будни, и в выходные дни», - добавил чиновник.

Напомним, запрет на работу заведений общепита и развлекательных заведений после 23.00 введен губернатором Югры Натальей Комаровой с 15 ноября в рамках профилактики распространения коронавируса.