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​Из сургутских дворов выгребают снег

В Сургуте идет генеральная уборка дворов от снега

​Из сургутских дворов выгребают снег
Фото автора

Все силы коммунальных служб Сургута брошены на то, чтобы очистить заваленные сугробами дворы, — об этом заявили в администрации города.

Напомним, что работа стартовала еще на выходных — техника вышла в сто дворов. На каком основании производится уборка, объяснила начальник управления жилищным фондом департамента городского хозяйства Татьяна Ляпихина.

«Собственники организуют общедомовое собрание, на котором выбирают, как будет происходить чистка дворов, и заключают договор с управляющей организацией, — рассказала чиновница. — Один из вариантов — это минимальный тариф, принятый правительством РФ, который обеспечивает поддержание домов и прилегающих территорий в исправном санитарно-техническом состоянии. Второй вариант, где жильцы выбирают график чистки по своему усмотрению, то есть механизированная уборка по тарифу собственников — шесть раз в зимний период». С октября тариф на уборку снега увеличился на 3,5 процента — несмотря на это, те жильцы могут увеличить частоту уборки (например, если прошел обильный снегопад и ждать следующей плановой уборки еще долго), просто платить придется больше.

Вообще же чистка дворов должна осуществляться в течение десяти дней после выпадения осадков более восьми сантиметров, напоминает специалист. «Если при проверке выясняется, что в течение указанного срока уборка не производилась, то образуется состав административного правонарушения по статье 29.1 окружного закона о правонарушениях, санкция которой предусматривает наказание от 10 до 50 тысяч рублей», — заявила Татьяна Ляпихина.

Закон работает: только за последние несколько дней к ответственности привлекли четыре управляющие компании, еще пять организаций — на подходе. «По общему итогу на данный момент мы выявили около 70 нарушений», — прокомментировал начальник отдела административного контроля контрольного управления Максим Салий.

Убранный снег необходимо транспортировать на полигон: снежные горы во дворах, конечно, возможны, но находиться там они могут не более семи дней, напомнила Татьяна Ляпихина; если все сроки вывоза прошли, жильцы имеют право жаловаться в управляющую компанию или сразу в администрацию города.


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Сегодня в 18:10, просмотров: 212, комментариев: 0
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