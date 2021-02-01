Офис «Газпром переработки» передают в ведение сургутской администрации

Недостроенная «свечка» компании «Газпром переработка» в скором времени достанется Сургуту — причем бесплатно. По словам заместителя главы города Алексея Жердева, сейчас идет процесс передачи, оформление документации.

Как объяснил чиновник, сделка для города выгодная: построить такое здание стоит очень дорого, а вот довести до ума недострой, выполненный на 75 процентов, — совсем другое дело; речь идет прежде всего о внутренней отделке.

Когда и как в здании начнут работы, администрация пока не распространяется. Также нет определенности в том, как будут использовать 18-этажку. Самое очевидное решение — разместить в нем всю администрацию Сургута. К слову, почти треть читателей siapress.ru, принимавших участие в недавнем опросе на эту тему, высказались именно за этот вариант. Еще один популярный вариант — создание мощного культурного или музейного кластера.

Отметим, что о передаче газпромовского здания первым сообщил siapress.ru: в эфире нашего портала о таких планах рассказывал генеральный директор компании, находящейся в соседнем здании, — глава «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский. Тогда, впрочем, менеджер говорил о правительстве Югры как о получателе объекта: «Насколько я знаю, компании «Газпром переработка» дано поручение готовить документы под передачу этого здания правительству Ханты-Мансийского автономного округа, — комментировал он. — Наши коллеги из «Газпром переработки» сейчас этим занимаются — собирают проектную, разрешительную, техническую документацию для возможности передачи этого здания».

Напомним, что здание «Газпром переработки» возводилось компанией до того момента, когда стало известно о ее переезде в Санкт-Петербург. С 2017 года предприятие безуспешно пыталось продать объект, однако покупателя так и не нашла.

Вместе с отделочными работами планируется и благоустройство прилегающей к «свечке» территории. Процесс предполагает приведение в порядок территории, на которой сейчас располагается частный сектор: его собираются расселять. Таким образом, работы здесь вольются в большой проект по реновации всего проспекта Ленина — создание технической документации уже началось. Подробности читайте на siapress.ru в ближайшее время.