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​«Свечку» «Газпрома» Сургут получит бесплатно

Офис «Газпром переработки» передают в ведение сургутской администрации

​«Свечку» «Газпрома» Сургут получит бесплатно
Фото: surgut86.ru

Недостроенная «свечка» компании «Газпром переработка» в скором времени достанется Сургуту — причем бесплатно. По словам заместителя главы города Алексея Жердева, сейчас идет процесс передачи, оформление документации.

Как объяснил чиновник, сделка для города выгодная: построить такое здание стоит очень дорого, а вот довести до ума недострой, выполненный на 75 процентов, — совсем другое дело; речь идет прежде всего о внутренней отделке.

Когда и как в здании начнут работы, администрация пока не распространяется. Также нет определенности в том, как будут использовать 18-этажку. Самое очевидное решение — разместить в нем всю администрацию Сургута. К слову, почти треть читателей siapress.ru, принимавших участие в недавнем опросе на эту тему, высказались именно за этот вариант. Еще один популярный вариант — создание мощного культурного или музейного кластера.

Отметим, что о передаче газпромовского здания первым сообщил siapress.ru: в эфире нашего портала о таких планах рассказывал генеральный директор компании, находящейся в соседнем здании, — глава «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский. Тогда, впрочем, менеджер говорил о правительстве Югры как о получателе объекта: «Насколько я знаю, компании «Газпром переработка» дано поручение готовить документы под передачу этого здания правительству Ханты-Мансийского автономного округа, комментировал он. — Наши коллеги из «Газпром переработки» сейчас этим занимаются — собирают проектную, разрешительную, техническую документацию для возможности передачи этого здания».

Напомним, что здание «Газпром переработки» возводилось компанией до того момента, когда стало известно о ее переезде в Санкт-Петербург. С 2017 года предприятие безуспешно пыталось продать объект, однако покупателя так и не нашла.

Вместе с отделочными работами планируется и благоустройство прилегающей к «свечке» территории. Процесс предполагает приведение в порядок территории, на которой сейчас располагается частный сектор: его собираются расселять. Таким образом, работы здесь вольются в большой проект по реновации всего проспекта Ленина — создание технической документации уже началось. Подробности читайте на siapress.ru в ближайшее время.


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Сегодня в 17:43, просмотров: 626, комментариев: 3
Комментарии:
Iriska
не нравится
Сегодня в 18:00
Гагарин,11 опустеет?
Alkonowa1ow Iriska
не нравится
Сегодня в 18:31
Платить за аренду 37 миллиона в год не выгодно. Это проблема собственника здания.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 18:38
Передача неотделанность помещения это лучше. Ведь внутреннюю планировку можно выполнить с учетом функционала. Разумно разместить в свечке Центральную городскую администрацию. А на Энгельса 8 Сургутскую городскую Думу и аппарат Думы и часть ГА. На Восходе Дума не смотрится, где-то на задворках. Можно там разместить Избирательную комиссию. Однако, вариантов много. Респект Юрию Ивановичу Важенину- Почетному гражданину города Сургута. Респект Газпрому за безвозмездную передачу здания!
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