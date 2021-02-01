Из-за перегрузки электролиний без света остались сургутяне, проживающие на двух дачных кооперативах

За минувшие выходные два сургутских дачных кооператива осталось без света. Всему виной перегрузка электрических сетей, которая уже не раз становилась причиной отключения электроэнергии у владельцев загородных участков.

Первый случай произошел 20 января в СОТ «Энергетик-2» – проблема возникла днем и ночью. К счастью, специалистам удалось устранить неполадку в течении получаса. Второй инцидент зарегистрирован в ДНТ «Зелёный бор», там ремонтная бригада обнаружила превышение силы тока. Электричество появилось только к вечеру.

«В течение 2021 года работы по повышению надёжности электроснабжения будут проведены в трёх дачных кооперативах. В планах у энергетиков замена шести трансформаторных подстанций в СОТ «Прибрежный», установка дополнительной подстанции в СНТ «Дзержинец» и реконструкция сетей в СОТ «Энергетик-2», – сообщили в пресс-службе СГЭС.