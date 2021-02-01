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За минувшие выходные в двух дачных кооперативах в Сургуте отключилось электричество

Из-за перегрузки электролиний без света остались сургутяне, проживающие на двух дачных кооперативах

За минувшие выходные в двух дачных кооперативах в Сургуте отключилось электричество
Фото: pixabay.com

За минувшие выходные два сургутских дачных кооператива осталось без света. Всему виной перегрузка электрических сетей, которая уже не раз становилась причиной отключения электроэнергии у владельцев загородных участков.

Первый случай произошел 20 января в СОТ «Энергетик-2» – проблема возникла днем и ночью. К счастью, специалистам удалось устранить неполадку в течении получаса. Второй инцидент зарегистрирован в ДНТ «Зелёный бор», там ремонтная бригада обнаружила превышение силы тока. Электричество появилось только к вечеру.

«В течение 2021 года работы по повышению надёжности электроснабжения будут проведены в трёх дачных кооперативах. В планах у энергетиков замена шести трансформаторных подстанций в СОТ «Прибрежный», установка дополнительной подстанции в СНТ «Дзержинец» и реконструкция сетей в СОТ «Энергетик-2», – сообщили в пресс-службе СГЭС.


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Сегодня в 16:04, просмотров: 249, комментариев: 0
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