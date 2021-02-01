Пожар в Сургутском районе унес жизни двух человек

При пожаре в Сургутском районе погибло два человек. Инцидент произошел во время минувших выходных, 30 января.

«Пожарная команда выезжала на улицу 60 лет Октября сельского поселения Высокий Мыс, где горел жилой дом. В результате возгорания дом поврежден внутри по всей площади 42 м2. На пожаре обнаружены погибшими женщина 1948 года рождения и мужчина 1974 года рождения», – сообщает пресс-центр КУ «Центроспас-Югория».

Отмечается, что на данный момент не известно, что стало причиной пожара. Все обстоятельства выясняются, проводится официальная проверка.

Напомним, что за неделю в Югре зарегистрировано 60 пожаров. Сотрудники МЧС просят жителей округа быть внимательнее, так как в большинстве своем возгорания случались в квартирах и на дачах.