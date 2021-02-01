Выставка «Символы восточного календаря. На страже времени» откроется в Сургуте

Сургутян познакомят с символами Восточного календаря. В Сургутской городской библиотеке №23 откроется выставка азиатской культуры «Символы восточного календаря. На страже времени». Посетителей ждут фигурки символов китайского календаря, литература о Китайских традициях и культуре, а также произведения с белым металлическим быком в главной роли. Книги с выставки посетители смогут взять с собой.

Выставка приурочена к 12 февраля – новому году по Восточному календарю.

Посетители выяснят, какими характеристиками обладают символы животных Восточного календаря, а также почему Восточный календарь так популярен в России.

Выставка откроется 2 февраля в библиотеке на ул. Дружбы, 8. Посетить можно по предварительной записи по номеру 37-52-53.