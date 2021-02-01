16+
Логотип Сиапресс
USD  76,2527   EUR  92,2963  

Новости

Больше новостей
Претендентов на пост главы Сургута во втором конкурсе будет...
Комментировать
0
Будете ли вы следить за новым конкурсом на пост главы Сургута?
Комментировать
0
Участников сургутского митинга 23 февраля оштрафовали на 10-15 тысяч рублей. Это наказание...
Комментировать
0
Когда следует провести конкурс по отбору претендентов на пост главы Сургута?
Комментировать
0
На ремонт 6 внутриквартальных проездов в Сургуте в 2021 году выделили 41 млн руб. Это…
Комментировать
0
Больше опросов

В дачном поселке «Зори Сургута» пьяные мужчины угнали легковушку

У жительницы дач в Сургутском районе ее муж и знакомый угнали авто

В дачном поселке «Зори Сургута» пьяные мужчины угнали легковушку
фото: journal.tinkoff.ru

У жительницы дачного поселка «Зори Сургута» угнали легковой автомобиль. Как оказалось, виновниками инцидента были 20-летний знакомый женщины и ее супруг. Пострадавшая все равно написала заявление в полицию.

Как рассказал сам подозреваемый, угон он совершил вместе с мужем владелицы авто после распития алкогольных напитков. Теперь молодому человеку грозит пять лет тюрьмы, а вот что «получил» за свой поступок нерадивый супруг – не сообщается.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в пресс-службе ОМВД по Сургутскому району.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:42, просмотров: 152, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 8296
  2. ​Еще один митинг. В Сургуте отметили 101-летие комсомола 1617
  3. ​Зловещий рубеж: 666 смертей от коронавируса зафиксировано в Югре 1368
  4. Хоровод протеста // ФОТОРЕПОРТАЖ 1343
  5. ​Сургутские дороги резко поумнеют 1219
  6. Плюс 182. Число коронавирусных больных в Югре увеличилось 1134
  7. ​Сургутские дворы избавляют от снега 965
  8. ​Земфира выпустит новый альбом совсем скоро 911
  9. ​Злые либералы 759
  10. ​Понять и простить 697
  1. В Сургуте появится второй мост через Обь 12359
  2. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 8296
  3. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 6060
  4. Сургутяне просят сдвинуть знак «одностороннее движение» на Музейной улице 5382
  5. Из Сургута не могут вылететь девять самолетов 4041
  6. Евгений Барсов: «Стану главой города и буду заниматься только авиацией? Неправда. Есть работа, а есть увлечения» 4029
  7. ​Девятиэтажный ковидный госпиталь в Сургуте снова расформировывают 3573
  8. ​На дачах под Нижневартовском сгорел дом, в котором хранились боеприпасы 3298
  9. «Мы видим, что есть определённый кандидат, которого, используя весь «репрессивный аппарат», пытаются навязать нашему городу…» // ВИДЕО 3240
  10. ​Новое уродство Сургута происходит на наших с вами глазах. Потому что главного архитектора города даже по образованию нет 3135
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 21131
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17904
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 15378
  4. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 14993
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 12894
  6. В Сургуте появится второй мост через Обь 12359
  7. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 11455
  8. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 10911
  9. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 10578
  10. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 10090

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика