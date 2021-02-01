У жительницы дач в Сургутском районе ее муж и знакомый угнали авто

У жительницы дачного поселка «Зори Сургута» угнали легковой автомобиль. Как оказалось, виновниками инцидента были 20-летний знакомый женщины и ее супруг. Пострадавшая все равно написала заявление в полицию.

Как рассказал сам подозреваемый, угон он совершил вместе с мужем владелицы авто после распития алкогольных напитков. Теперь молодому человеку грозит пять лет тюрьмы, а вот что «получил» за свой поступок нерадивый супруг – не сообщается.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в пресс-службе ОМВД по Сургутскому району.