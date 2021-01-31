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​Сургутские дворы избавляют от снега

Во дворах сургутских домов идет генеральная уборка снега

​Сургутские дворы избавляют от снега
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Дворы без снега: в Сургуте на выходных идет масштабная генеральная уборка — снегоуборочная техника пришла на придомовые территории.

По данным администрации города, в работе задействовано 128 единиц техники, которые будут работать до конца выходных. Фронт работы широк — порядка ста дворов.

«Просим вас с пониманием отнестись к идущим работам... и не забывать своевременно убирать автомобили из двора, чтобы не мешать работе снегоуборочных машин», — обращаются чиновники администрации к сургутянам на официальной странице мэрии «ВКонтакте».


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Сегодня в 14:25, просмотров: 208, комментариев: 0
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