День рождения сургутского комсомола горожане отметили своим митингом

Традиционный мини-митинг прошел сегодня в Сургуте возле памятника первым комсомольцам города — несколько человек собрались, чтобы отметить 101-летие сургутского комсомола.

Ветераны движения, в числе которых и бывший зам мэра Любовь Кошелева, спели несколько песен, пообщались друг с другом и мирно разошлись.

Напомним, что сургутская комсомольская организация ведет свою историю с 31 января 1920 года — в этот день на митинге была организована ячейка, в которую вошли первые комсомольцы города с Иваном Кайдаловым во главе.

Отметим, что другой митинг собрал больше внимания и властей, и общественников: в эти минуты на площади Советов проходит несанкционированное собрание горожан в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Актуальную информацию можно получить не только на сайте siapress.ru, но и в режиме трансляции на телеграм-канале t.me/siapress.