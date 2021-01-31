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​Еще один митинг. В Сургуте отметили 101-летие комсомола

День рождения сургутского комсомола горожане отметили своим митингом

​Еще один митинг. В Сургуте отметили 101-летие комсомола
Фото: А.Леонов

Традиционный мини-митинг прошел сегодня в Сургуте возле памятника первым комсомольцам города — несколько человек собрались, чтобы отметить 101-летие сургутского комсомола.

Ветераны движения, в числе которых и бывший зам мэра Любовь Кошелева, спели несколько песен, пообщались друг с другом и мирно разошлись.

Напомним, что сургутская комсомольская организация ведет свою историю с 31 января 1920 года — в этот день на митинге была организована ячейка, в которую вошли первые комсомольцы города с Иваном Кайдаловым во главе.

Отметим, что другой митинг собрал больше внимания и властей, и общественников: в эти минуты на площади Советов проходит несанкционированное собрание горожан в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Актуальную информацию можно получить не только на сайте siapress.ru, но и в режиме трансляции на телеграм-канале t.me/siapress.


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Сегодня в 13:40, просмотров: 299, комментариев: 4
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 13:47
ой, а согласованный? а милиция где?
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:03
История Сургутского комсомола- это история города, построенного руками молодых в 60-80 годах. В середине 80-х годов- это почти 40-тысячная организация молодёжи в Сургуте. Которые активно участвовали в жизни страны, города, предприятий. Это был социальный лифт молодёжи на производстве. Сейчас это источник ностальгии. Отсутствие внятной государственной идеологии в РФ предоставило молодых самим себе. Это чревато серьёзными последствиями основам государства в будущем. А чиновники из ГА по молодежной политике это пародия на руководителей и организатора молодежного движения в современной России.
Швондер.
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Сегодня в 14:17
Вот они - ворье сургутское. Дорожку переползти из своей долины и умитингуйся. Себе бы этот памятник перетащили и хороводы вокруг водили. Вот кого запрещать то надо
Mobii
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Сегодня в 14:17
"История Сургутского комсомола- это история города, построенного руками молодых в 60-80 годах. " - да-да, только когда совок развалился, комсомол рушился - ни один из этих ностальгирующих не вышел на защиту своей организации. Быстро переобулись и в верующих, и в демократов с капиталистами
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