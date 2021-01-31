Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального в Сургуте собрал больше участников, чем прошлый

Несанкционированный митинг в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в Сургуте начался мирно. По словам корреспондента siapress.ru, к началу мероприятия количество участников составило порядка 60 человек, включая журналистов.

Стоят без лозунгов — напомним, что на прошлой неделе девушку, у которой в руках был плакат с надписью «Перемен», задержали.

К площади Советов, на которой собрались митингующие, подъехал автомобиль, который извещает участников об ответственности за участие в несанкционированных собраниях. Судя по внешнему виду, это тот же фургон, который в прошлом году ездила по улицам и напоминала горожанам о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Также на площади начала работать снегоуборочная техника — напомним, мини-трактор работал и во время предыдущего митинга.

Отметим, что на собрание пришли не только сторонники Навального, но и его противники, которые возмущаются тем, что люди участвуют в несанкционированных митингах.

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