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​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального

Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального в Сургуте собрал больше участников, чем прошлый

​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального
Фото: Е.Лысенко

Несанкционированный митинг в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в Сургуте начался мирно. По словам корреспондента siapress.ru, к началу мероприятия количество участников составило порядка 60 человек, включая журналистов.

Стоят без лозунгов — напомним, что на прошлой неделе девушку, у которой в руках был плакат с надписью «Перемен», задержали.

К площади Советов, на которой собрались митингующие, подъехал автомобиль, который извещает участников об ответственности за участие в несанкционированных собраниях. Судя по внешнему виду, это тот же фургон, который в прошлом году ездила по улицам и напоминала горожанам о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Также на площади начала работать снегоуборочная техника — напомним, мини-трактор работал и во время предыдущего митинга.

Отметим, что на собрание пришли не только сторонники Навального, но и его противники, которые возмущаются тем, что люди участвуют в несанкционированных митингах.

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Сегодня в 12:44, просмотров: 2253, комментариев: 10
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 12:59
ахах, "журналисты" - что значит мирнее? а прошлый не был мирным?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:05
Ну в прошлый раз хоть суслик с плакатом был.

А в этот раз вообще хоровод водят.

Незачет.
Марина Пудовкина
не нравится
Сегодня в 13:08
Что сподвигло кого-то возмущаться тем, что люди участвуют в несанкционированных митингах? Те, кто возмущаются там, на свой приход туда санкцию получили? Возмущаются согласованным образом?
Mobii Марина Пудовкина
не нравится
Сегодня в 13:12
это алкаши типа НОДовцев
Марина Пудовкина Mobii
не нравится
Сегодня в 13:14
Понятно. Спасибо.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:32
Ну хоть коммунист-таксист Абдуррахманов там «речугу толкнул» за мир во всем мире.

Не с такими «протестами» властям Югры ничего не грозит – из серии лес обнимать. Могут дальше в Сургуте мэра «выбирать».

Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:37
Долой Навального! Агента западных спецслужб и холуя Джо!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:55
Помощник Навального Волков призывал поддержать Навального из Берлина, Ходорковский из Великобритании, а Чичваркин вообще откуда-то из-под пальмы, а сургутские навальнята следуя этим призывам морозили сопли в Сургуте – где справедливость спрашивается?
sst
не нравится
Сегодня в 14:08
два главных холуя уже здесь....
Мономах Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:23
Долой придурков готовых обслуживать оккупантов за еду❗️
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