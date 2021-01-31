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​Сургутские дороги резко поумнеют

В Сургуте готовятся внедрять интеллектуальные транспортные системы — город к этому готов

​Сургутские дороги резко поумнеют
Фото: gelio.livejournal.com

Умные дороги в Сургуте появятся уже в обозримом будущем — в этом уверено правительство Югры, которое одобрило межбюджетный трансферт городу для внедрения интеллектуальных транспортных систем.

Процесс внедрения, в результате которого город получит автоматизированную систему дорожным движением, небыстрый — рассчитан на три года: с 2021-го по 2023-й. Причем по словам губернатора Натальи Комаровой, первые результаты можно будет заметить существенно раньше: поэтапный ввод интеллектуальной транспортной системы в эксплуатацию начнется уже в 2022-м. в этом году же будут создавать всю необходимую инфраструктуру.

В правительстве ожидают, что выделенные на реализацию проекта 240 миллионов рублей (это сумма за три года) позволят решить городу вопрос загруженности существующих дорог — количество тех, которые работают в режиме перегрузки, в результате должно снизиться с 14 процентов до 11,5 процента. Вероятно, сократится также и число мест концентрации ДТП. Но самый эффектный ожидаемый результат — это снижение показателя аварийности и смертности на городских дорогах с 11,8 на 100 тысяч населения до 3,7.

Эти данные привела и.о.директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ольга Солнова: «Это позволит повысить эффективность управления дорожным движением в городской агломерации. С такой целью будут созданы подсистемы метеонаблюдения, мониторинга параметров транспортных потоков, информирования участников дорожного движения с помощью динамических информационных табло, светофорного регулирования и других».

В ожидании умных дорог сургутские власти пока перенастраивают светофоры: об очередном таком процессе siapress.ru сообщал накануне — 29 января. Режим работы светофоров поменяли на перекрестках Югорский тракт — улица Киртбая и Югорский тракт — улица Показаньева. Впрочем, надеяться на то, что пробки здесь рассосутся, не следует: директор Горсвета Станислав Кузнецов заявил, что таким образом можно лишь попытаться минимизировать пробку на выезде из города.


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Сегодня в 12:36, просмотров: 214, комментариев: 0
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