Задержанных 23 января на митинге сургутян оштрафовали

За участие в несанкционированном митинге 23 января придется заплатить: стала известна информация о наказании для горожан, задержанных на площади Советов 23 января.

Так, источники siapress.ruсообщают о штрафах для всех пяти задержанных. Четверо из них ответят по статье 20.2 КОАП за нарушение общественного порядка: двум из них придется заплатить по десять тысяч рублей штрафа, двум — по 15 тысяч.

Еще один задержанный заплатит 500 рублей за неповиновение сотрудникам полиции.

Напомним, что 23 января в Сургуте, равно как и в других городах страны, прошел митинг в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. Мероприятие оказалось немноголюдным — не более 30 человек: напомним, что на прошлых выходных погода не располагала к прогулкам, термометры показывали до минус 45 градусов мороза.