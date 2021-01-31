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​Чем рискуют? Как наказали сургутян за митинг 23 января

Задержанных 23 января на митинге сургутян оштрафовали

​Чем рискуют? Как наказали сургутян за митинг 23 января
Фото: siapress.ru

За участие в несанкционированном митинге 23 января придется заплатить: стала известна информация о наказании для горожан, задержанных на площади Советов 23 января.

Так, источники siapress.ruсообщают о штрафах для всех пяти задержанных. Четверо из них ответят по статье 20.2 КОАП за нарушение общественного порядка: двум из них придется заплатить по десять тысяч рублей штрафа, двум — по 15 тысяч.

Еще один задержанный заплатит 500 рублей за неповиновение сотрудникам полиции.

Напомним, что 23 января в Сургуте, равно как и в других городах страны, прошел митинг в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. Мероприятие оказалось немноголюдным — не более 30 человек: напомним, что на прошлых выходных погода не располагала к прогулкам, термометры показывали до минус 45 градусов мороза.


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Сегодня в 10:54, просмотров: 140, комментариев: 0
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