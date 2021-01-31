Первым кандидатом на пост главы Сургута зарегистрирован пенсионер Александр Мигунов

Повторный конкурсный отбор претендентов на пост главы Сургута стартовал — сегодня зарегистрировался первый участник новой гонки. Им стал пенсионер Александр Мигунов, завсегдатай выборов главы. Имя сургутянина фигурировало и в предыдущем списке (правда, тогда он не пожелал его открыть СМИ), также он «боролся» за пост градоначальника и с Вадимом Шуваловым в 2016 году, и с Дмитрием Поповым в 2015-м, причем и в том, и в другом случае подавал документы в конкурсную комиссию первым. Традиционно Мигунов запрещает журналистам что-либо писать о своей персоне, при этом обычно с удовольствием с ними общается.

Напомним, что прием документов в конкурсную комиссию будет идти до 20 февраля, после чего конкурсная комиссия произведет отбор кандидатов, изучив их документы и проведя собеседования — в итоге сформирует окончательный список претендентов и передаст его депутатам городского парламента для голосования во время заседания 27 февраля — тогда же, вероятно, город узнает имя нового мэра.

Предыдущий конкурс в Сургуте провалился. Всего на него подали заявки 66 человек, до этапа собеседования с комиссией, впрочем, дошла только половина из них, но и с ней ничего не получилось: оказалось, что практически все претенденты допустили ошибки при подаче документов; исключением стал лишь один кандидат, что делает невозможным проведение выборов городской думе.

С заявлениями комиссии об ошибках не согласился один из «забракованных» претендентов — депутат Евгений Барсов. Он подал иск в Сургутский городской суд, и сначала судья вынес решение о приостановке нового выборного процесса, но спустя всего день изменил его, отказав Барсову в его притязаниях.