​В Сургуте водители стоят в пробках из-за одностороннего движения на Музейной

Одностороннее движение, организованное на улице Музейной, заставляет водителей объезжать целый круг. Чтобы добраться до объектов, расположенных на этой улице, участникам дорожного движения приходится проезжать по улице Маяковского, создавая дополнительную нагрузку на обновленный перекресток.

Также страдают от установленного знака и жители домов на Маяковского, которые не могут выехать со двора сразу же в сторону проспекта Мира. Сургутяне, обращаясь на портал «Твой Сургут», просят власти пересмотреть схему движения в этой части города: «Для выезда в центральную часть города жильцам приходится делать крюк более 1 км, создавая дополнительный затор на перекрестке ул. Маяковского и 30лет Победы, затрачивать не малое количество времени. Проблема с выездом разрешится, если знак 5.5 (одностороннее движение) переставить на 90 метров от перекрестка в сторону ул. Музейная».

Фото: «Твой Сургут»

В администрации Сургута пообещали разобраться с этой проблемой. «Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании рабочей группы по вопросам Безопасности дорожного движения. Если участники заседания одобрят предложение, весной этого года знак перенесут», – ответил на обращение заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамент городского хозяйства Андрей Байков.