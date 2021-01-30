16+
Логотип Сиапресс
USD  76,2527   EUR  92,2963  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Девятиэтажный ковидный госпиталь в Сургуте снова расформировывают

В Сургуте снижается число тяжелобольных пациентов с ковидом, подлежащих госпитализации

​Девятиэтажный ковидный госпиталь в Сургуте снова расформировывают
Фото: 2 гис

В Сургуте стабильно уменьшается количество пациентов, чье состояние требует госпитализации. И это несмотря на то, что показания для того, чтобы закрыть пациента в стационаре сегодня расширились. Теперь в стенах СОКБ лечат даже больных с легкой формой течения болезни: из 197 пациентов 10 переносят ковид не так тяжело, но имеют сопутствующую патологию в виде хронических заболеваний. Об этом журналистам СТВ рассказала главный инфекционист Югры Людмила Катанахова.

Учитывая сокращение числа госпитализированных и тяжелобольных пациентов, в Сургутской окружной больнице снова принято решение о расформировании крупного ковидного госпиталя. Девятиэтажное здание терапевтического корпуса больницы возвращается к своему первоначальному назначению. Напомним, в августе 2020 в результате снижения заболеваемости и переходом округа к третьему этапу снятия ограничений также было принято решение о ликвидации части развернутого коечного фонда. Однако, спустя несколько месяцев все же пришлось возвращать дополнительные койки.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:21, просмотров: 220, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Мы видим, что есть определённый кандидат, которого, используя весь «репрессивный аппарат», пытаются навязать нашему городу…» // ВИДЕО 2058
  2. ​Сургутские энергетики ликвидируют последствия проделок «бешеного» самосвала 1701
  3. ​Стримы сегодня. Руслан Запруднов // ONLINE 1671
  4. ​Привыкайте к пробкам: ситуация на Грибоедовской развязке будет только ухудшаться 1422
  5. ​Сургут снова ищет мэра 1200
  6. ​Сургутские школьники мерзнут за партами после продолжительных актировок 1200
  7. ​Дачники Сургута «перенапрягают» электрические сети 1120
  8. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 1118
  9. В Сургуте появится второй мост через Обь 1096
  10. ​Сургутянина снова вынудили взять займ. Снова «сотрудники банка» 952
  1. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 8499
  2. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 7967
  3. Не отморозились 6533
  4. ​Призрак Навального 5073
  5. Накануне в Югре сгорело шесть автомобилей 4723
  6. ​В правительстве ХМАО ожидается ряд отставок 4013
  7. ​Пугачева следит за Навальным в соцсети 3867
  8. Евгений Барсов: «Стану главой города и буду заниматься только авиацией? Неправда. Есть работа, а есть увлечения» 3823
  9. Из Сургута не могут вылететь девять самолетов 3742
  10. «Несовершеннолетних нет!»​ 3518
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 21042
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17667
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 15093
  4. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 14657
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 12661
  6. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 11172
  7. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 10633
  8. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 9854
  9. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 9810
  10. В нефтеюганском санатории будут помогать реабилитироваться пациентам, перенесшим ковид 9297

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика