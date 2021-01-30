В Сургуте снижается число тяжелобольных пациентов с ковидом, подлежащих госпитализации

В Сургуте стабильно уменьшается количество пациентов, чье состояние требует госпитализации. И это несмотря на то, что показания для того, чтобы закрыть пациента в стационаре сегодня расширились. Теперь в стенах СОКБ лечат даже больных с легкой формой течения болезни: из 197 пациентов 10 переносят ковид не так тяжело, но имеют сопутствующую патологию в виде хронических заболеваний. Об этом журналистам СТВ рассказала главный инфекционист Югры Людмила Катанахова.

Учитывая сокращение числа госпитализированных и тяжелобольных пациентов, в Сургутской окружной больнице снова принято решение о расформировании крупного ковидного госпиталя. Девятиэтажное здание терапевтического корпуса больницы возвращается к своему первоначальному назначению. Напомним, в августе 2020 в результате снижения заболеваемости и переходом округа к третьему этапу снятия ограничений также было принято решение о ликвидации части развернутого коечного фонда. Однако, спустя несколько месяцев все же пришлось возвращать дополнительные койки.