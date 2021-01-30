В Сургуте открытие гипермаркета «Леруа Мерлен» ожидается в конце первого квартала

Гипермаркет «Леруа Мерлен» может открыться в марте 2021 года. Сейчас, по словам представителей торговой сети в Сургуте, они находятся «на финишной стадии открытия магазина. Можем сказать, что оно состоится до конца первого квартала этого года». Судя по видеоотчетам, прилавки магазина уже наполняются, сотрудники занимаются составлением каталога товаров, и в скором времени, действительно, там будут готовы принять первых покупателей.

Напомним, что изначально гипермаркет планировали открыть летом 2020 года, но пандемия сильно порушила эти планы. По последней информации магазин был готов открыться в декабре прошлого года, однако дату снова перенесли. Площадь нового торгового комплекса составляет более 17 тысяч квадратных метров, оборудована парковка на 1000 машиномест. Также, благодаря появлению крупной сети магазинов товаров для строительства в Сургуте, порядка 200 человек будут обеспечены рабочими местами.