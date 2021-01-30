16+
Логотип Сиапресс
USD  76,2527   EUR  92,2963  

Новости

Больше новостей
Претендентов на пост главы Сургута во втором конкурсе будет...
Комментировать
0
Будете ли вы следить за новым конкурсом на пост главы Сургута?
Комментировать
0
Участников сургутского митинга 23 февраля оштрафовали на 10-15 тысяч рублей. Это наказание...
Комментировать
0
Когда следует провести конкурс по отбору претендентов на пост главы Сургута?
Комментировать
0
На ремонт 6 внутриквартальных проездов в Сургуте в 2021 году выделили 41 млн руб. Это…
Комментировать
0
Больше опросов

​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте

В Сургуте открытие гипермаркета «Леруа Мерлен» ожидается в конце первого квартала

​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте
Фото: Леруа Мерлен Сургут

Гипермаркет «Леруа Мерлен» может открыться в марте 2021 года. Сейчас, по словам представителей торговой сети в Сургуте, они находятся «на финишной стадии открытия магазина. Можем сказать, что оно состоится до конца первого квартала этого года». Судя по видеоотчетам, прилавки магазина уже наполняются, сотрудники занимаются составлением каталога товаров, и в скором времени, действительно, там будут готовы принять первых покупателей.

Напомним, что изначально гипермаркет планировали открыть летом 2020 года, но пандемия сильно порушила эти планы. По последней информации магазин был готов открыться в декабре прошлого года, однако дату снова перенесли. Площадь нового торгового комплекса составляет более 17 тысяч квадратных метров, оборудована парковка на 1000 машиномест. Также, благодаря появлению крупной сети магазинов товаров для строительства в Сургуте, порядка 200 человек будут обеспечены рабочими местами.


нравится (7) не нравится (9)
30 января в 09:10, просмотров: 5851, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 7093
  2. ​Холода отступили: февраль в Сургуте будет теплым 2133
  3. ​Начинай сначала. Определился первый претендент на пост главы Сургута 1843
  4. ​Чем рискуют? Как наказали сургутян за митинг 23 января 1180
  5. ​Еще один митинг. В Сургуте отметили 101-летие комсомола 1175
  6. Хоровод протеста // ФОТОРЕПОРТАЖ 1040
  7. ​Зловещий рубеж: 666 смертей от коронавируса зафиксировано в Югре 974
  8. ​Сургутские дороги резко поумнеют 834
  9. Плюс 182. Число коронавирусных больных в Югре увеличилось 828
  10. ​Сургутские дворы избавляют от снега 614
  1. В Сургуте появится второй мост через Обь 12154
  2. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 7093
  3. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 5851
  4. Сургутяне просят сдвинуть знак «одностороннее движение» на Музейной улице 5100
  5. Евгений Барсов: «Стану главой города и буду заниматься только авиацией? Неправда. Есть работа, а есть увлечения» 4005
  6. Из Сургута не могут вылететь девять самолетов 3975
  7. ​Девятиэтажный ковидный госпиталь в Сургуте снова расформировывают 3396
  8. «Мы видим, что есть определённый кандидат, которого, используя весь «репрессивный аппарат», пытаются навязать нашему городу…» // ВИДЕО 3131
  9. ​На дачах под Нижневартовском сгорел дом, в котором хранились боеприпасы 3119
  10. ​Новое уродство Сургута происходит на наших с вами глазах. Потому что главного архитектора города даже по образованию нет 3114
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 21113
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17864
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 15306
  4. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 14936
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 12846
  6. В Сургуте появится второй мост через Обь 12154
  7. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 11398
  8. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 10861
  9. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 10444
  10. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 10042

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика