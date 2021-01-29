Конкурс среди претендентов на пост главы Сургута начнется 31 января

С воскресенья Сургут снова в активном поиске — 31 января стартует новый конкурс среди претендентов на пост главы города. Даты утвердили депутаты на сегодняшнем заседании городского парламента: проголосовали почти единогласно: 19 за, один против (судя по выступлению экс-претендента на пост градоначальника Евгения Барсова на siapress.ru, против голосовал именно он).

Таким образом, с воскресенья снова начинается сбор заявок от всех желающих быть мэром (напомним, что предыдущая попытка найти главу дала 66 желающих, которые в итоге сократились до одного человека, документы которого оказались в полном порядке). Он продлится до 20 февраля, после чего комиссия вновь начнет отбор, рассматривая документы и проводя собеседования со всеми претендентами. В итоге она сформирует окончательный список кандидатов, из которого 27 февраля депутаты городской думы и выберут главу.

До этого времени и.о. градоначальника остается его заместитель Анна Томазова. Напомним, что прежний глава Сургута Вадим Шувалов ныне работает в статусе заместителя губернатора Югры Натальи Комаровой.