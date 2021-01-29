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​Привыкайте к пробкам: ситуация на Грибоедовской развязке будет только ухудшаться

В Сургуте поменяли режим работы светофоров на Югорском тракте. Но пробки останутся

​Привыкайте к пробкам: ситуация на Грибоедовской развязке будет только ухудшаться
Фото: pixabay.com

В пятницу, 29 января, в 16.00 в Сургуте поменяли режим работы светофоров на перекрёстках Югорский тракт – улица Киртбая и Югорский тракт – улица Показаньева. Это должно облегчить выезд из города, но осложнит въезд в мегаполис. Об этом рассказал директор Горсвета Станислав Кузнецов.

«Мы постараемся минимизировать пробку, которая образуется на выезде из города. Сегодня, например, режим работы светофора на выезде из города уже изменен. Предполагаем, что движение на выезд будет лучше, но, я могу допустить ситуацию, что на въезде в город будет сложнее. Сегодня вечером люди проедут по городу, посмотрят», - отметил он.

После того, как аномальные морозы отступили, Грибоедовская развязка буквально встала – утром в город не заехать, вечером не выехать. Ситуация на других магистралях также ухудшилась. В Горсвете отмечают, что проблемы начались 3-4 месяца назад, а сейчас погода их только усугубила.

«Осенью перенастроили светофоры для более безопасного режима в связи с требованиями ГИБДД. Сейчас у нас перекресток улица Киртбая – Югорский тракт работает в отдельных фазах: пешеходы могут безопасно переходить дорогу. Теперь, когда мы активно решаем вопрос въезда в город вечерами, у нас возникают проблемы с выездом. Если мы увеличиваем фазу на выезд, у нас увеличивается пробка на въезд. Сейчас мы ищем золотую середину», - добавил Кузнецов.

Специалист рекомендует автомобилистам, которые едут в центральную часть города, двигаться по другим улицам – по развязке на оранжевом мосту. Это разгрузит Югорский тракт.

«Как только мы заселим дома на улице Киртбая, ситуация еще усложниться. Чем больше будем строить домов на Киртбая, тем хуже будет ситуация. Нам в любом случае надо строить дороги», - резюмировал директор Горсвета.

Он также подчеркнул, что сейчас специалисты в ручном режим ведут мониторинг, сбор информации и расчеты для настройки светофоров. Специальная программа, которая была в распоряжении Горсвета, устарела. Ведется закупка новой модели.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 113, комментариев: 0
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