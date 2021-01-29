За ночь в двух сургутских дачных поселках отключалось электричество

В пятницу, 29 января, в двух дачных поселках Сургута отключалось электричество из-за слишком большой нагрузки на сети. В 00:18 отключилась электроэнергия на одной из улиц в ПСОК «Подводник», а в 6:13 без электроснабжения остались улицы №11-13 в СОК «Энергетик-2».

«Изначально каждый дом в кооперативах был рассчитан на нагрузку не более чем 3 кВ. Но со временем нагрузка на электрические сети увеличилась в 5-6 раз и сейчас 15-20 кВ уходит только на обогрев жилого помещения. Для повышения надёжности электроснабжения потребителей в этом году планируется масштабная реконструкция сетей в СОК «Энергетик-2», - отметил заместитель генерального директора ООО «СГЭС» Сергей Ковин.

В пресс-службе компании сообщили, что ремонтные бригады восстановили напряжение потребителей в течение часа.