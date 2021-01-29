Промзона Сургута и посёлок Госснаб остались без отопления из-за ЧП на тепломагистрали

На улице Комплектовочная, 5 в Сургуте продолжаются аварийно-восстановительные работы на тепломагистрали «ГРЭС-1 – ПКТС», которую поднятым кузовом повредил самосвал.

Инцидент произошел вечером 28 января. Водитель грузовика не заметил, что едет с поднятым кузовом, и пробил трубу. Дорогу залило кипятком, а аварии без теплоснабжения остались 11 торговых, складских объектов и посёлок Госснаб.

«На место происшествия прибыли аварийные бригады СГМУП «ГТС» и ООО «СГЭС». Благодаря общим усилиям энергетики произвели отключение поврежденной части трубопровода, и организовали временную схему теплоснабжения на участке. К 7.20 утра теплоэнергетики восстановили подачу тепловой энергии жителям посёлка. В настоящий момент на повреждённом объекте ведутся ремонтно-восстановительные работы», - сообщили в пресс-службе Сургутских городских электрических сетей.

Отмечается также, что грузовик пробил дыру в трубопроводе диаметром 300 мм.