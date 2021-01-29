16+
Логотип Сиапресс
USD  76,1854   EUR  92,1310  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сургутские школьники мерзнут за партами после продолжительных актировок

В школе Сургута нарушен температурный режим в классах, из-за чего замерзают дети

​Сургутские школьники мерзнут за партами после продолжительных актировок
Фото: Администрация Сургута

Жалоба на то, что в сургутской школе №32 на уроках замерзают дети поступила на портал «Твой Сургут». Обеспокоенный гражданин пишет в обращении, что «уже второй день температура во многих классах не превышает +16. В некоторых классах температура и вовсе +12. На жалобы школа отвечает: «Просто после актировок не растопили еще». В своем сообщении сургутянин также обращает внимание, что согласно СанПиНу температура в школьных классах должна быть в пределах от +18 до +24 градусов.

На обращение откликнулись в департаменте образования администрации города. Выяснилось, что в некоторых учебных классах 32 школы температура воздуха действительно ниже нормы. «Сейчас специалисты выясняют, что можно сделать для оперативного решения проблемы. Летом этого года в образовательном учреждении запланирован ремонт в части утепления фасада, ремонт межпанельных швов», – отписалась Ольга Иванова, заместитель директора департамента образования сургутской администрации.

Кроме того, пока специалисты разбираются с проблемой, родителям будет предложено заменить учебные кабинета постоянного пребывания детей в целях обеспечения комфортного обучения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:56, просмотров: 141, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 12:37
С этими вентилируемыми фасадами беда просто. Но кто это придумал вместо капитальных стен необходимой толщины для теплоизоляции использовать панель толщиной 20 см, и ещё 20 см утеплителя и все это закрыть сайдингом? «Оторвать бы ему голову!». Снаружи вентилируемый фасад, внутри на черновые стены, крепят плиты ГКЛ. И все эти щели скрыты, что если убрать все эти «украшения», то иногда улицу видно. И так строится весь город. Есть вот такое здание в городе постройки «тоталитарного режима» Крылова, 21 кирпичное, то там стены толщиной 1 метр и более. Строили капитально и даже в период острой нехватки жилья. Десятки миллионов кирпича шло. Но зато работали кирпичные заводы. В том же Локосово. Заключённые не «тапочки» шили, а кирпич производили для капитального жилья. А сейчас какая-то «парногоафия» строится с вентилируемым фасадам. Почему-то особяники миллиардеров не строять из панелей в 20 см. Даже в пресловутом «Дворце» Геленждике. Хотя там тепло, там «пальмочки растут». Понятно для богачей кирпич, а для обывателей тонкая панель. Но лозунг: «Все лучшее детям!» никто не отменял. Школы тоже нужно строить консервативно, в кирпиче, с необходимой толщины и теплостойкостью стен. И что значит «после актировок не растопили ещё». Там что печи отопительные на дровах существуют? Для того чтобы прогреть стены в 20 см при минус 40 градусах надо «топить и топить». Кирпич с низкой теплопроводностью самый подходящий материал, господа концессионеры- строители школ. Тем более там будет находится в морозы не взрослые, а дети. Чувствуйте разницу: «То концессия и бизнес, а то ДЕТИ!»

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 1433
  2. ​Претендент на пост главы Сургута Евгений Барсов прокомментировал решение суда об отсрочке нового конкурса 1366
  3. Суд по жалобе Барсова на выборы главы внезапно перенесли на 29 января. Под это подстроили заседание думы 1362
  4. ​Администрация Сургута убережет детей от митингов 1274
  5. ​Власти Сургута стали обращать внимание на жалобы в соцсетях 1064
  6. Для грузовых автомобилей ограничили три участка дорог в Сургутском районе 1042
  7. Ученики одной из сургутских школ создают информационную стену, помогающую больше узнать о родном городе 1033
  8. ​Не ждали 997
  9. ​Сгорела крыша. При пожаре в Таежном эвакуировано 50 человек 984
  10. ​Сургутские чиновники накажут безответственных водителей автобусов 939
  1. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 8225
  2. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 7755
  3. Не отморозились 6321
  4. ​Призрак Навального 4932
  5. ​Замороженный протест 4725
  6. Накануне в Югре сгорело шесть автомобилей 4524
  7. ​В правительстве ХМАО ожидается ряд отставок 3871
  8. ​Пугачева следит за Навальным в соцсети 3701
  9. Евгений Барсов: «Стану главой города и буду заниматься только авиацией? Неправда. Есть работа, а есть увлечения» 3696
  10. Из Сургута не могут вылететь девять самолетов 3570
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 21027
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17536
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14935
  4. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 14461
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 12525
  6. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 10994
  7. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 10484
  8. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 9740
  9. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 9428
  10. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9124

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика