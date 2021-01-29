В школе Сургута нарушен температурный режим в классах, из-за чего замерзают дети

Жалоба на то, что в сургутской школе №32 на уроках замерзают дети поступила на портал «Твой Сургут». Обеспокоенный гражданин пишет в обращении, что «уже второй день температура во многих классах не превышает +16. В некоторых классах температура и вовсе +12. На жалобы школа отвечает: «Просто после актировок не растопили еще». В своем сообщении сургутянин также обращает внимание, что согласно СанПиНу температура в школьных классах должна быть в пределах от +18 до +24 градусов.

На обращение откликнулись в департаменте образования администрации города. Выяснилось, что в некоторых учебных классах 32 школы температура воздуха действительно ниже нормы. «Сейчас специалисты выясняют, что можно сделать для оперативного решения проблемы. Летом этого года в образовательном учреждении запланирован ремонт в части утепления фасада, ремонт межпанельных швов», – отписалась Ольга Иванова, заместитель директора департамента образования сургутской администрации.

Кроме того, пока специалисты разбираются с проблемой, родителям будет предложено заменить учебные кабинета постоянного пребывания детей в целях обеспечения комфортного обучения.