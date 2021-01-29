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​Сургутянина снова вынудили взять займ. Снова «сотрудники банка»

Жителю Сургута позвонили из «Центрального банка» и предложили «перекрыть» один кредитный займ другим

​Сургутянина снова вынудили взять займ. Снова «сотрудники банка»
Фото: pixabay.com

Сургутянина вынудили взять кредит — деньги достались телефонному мошеннику. 29-летнему югорчанину поступил звонок от человека, представившегося сотрудником Центрального банка России. Он сообщил мужчине, что на него была оформлена заявка на получение кредитной карты, и отменить ее можно только получив еще один кредит — «зеркальный». Кредит на 150 тысяч рублей мужчина оформил через свой банк и успел перевести мошеннику 73 тысячи рублей.

После этого сработала служба безопасности банка — карту заблокировали и уберегли сургутянина от дополнительного ущерба. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Уголовное дело уже возбуждено. Аферисту, если его найдут, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.


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Сегодня в 11:14, просмотров: 197, комментариев: 0
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