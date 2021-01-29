В Сургуте грузовик снес кузовом трубу теплотрассы

В четверг, 28 января, около 22.10 на улице Комплектовочная в Сургуте самосвал поднятым кузовом снес трубу теплотрассы. Из-за этого дорогу залил кипяток, а ближайшие к месту ЧП дома остались без тепла и горячей воды, передает «К-Информ».

«Водитель грузовика забыл сложить так называемый «совок». Проезжая под аркой, он протаранил магистраль с горячей водой. Кипяток полился на дорогу. Сам водитель с трудом выбрался из кабины. К счастью, мужчина не пострадал. Но, находился в состоянии шока», - рассказал корреспондент агентства.

Ликвидировали последствия неожиданной трансформации грузовика сотрудники МЧС и коммунальных служб.

Горожане в паблике «Местоположение ДПС Сургут [МДПС86]» во «ВКонтакте» сообщают, что к утру пятницы последствия ЧП на дороге не ликвидированы. Грузовик так и стоит на дороге, мешая проезду, а проезжая часть покрыта толстым слоем льда.

Напомним, что подобный инцидент произошел летом на трассе Сургутского района рядом с поселком Солнечный. Грузовой автомобиль зацепил металлическую конструкцию с дорожными знаками и встал на дыбы. Водитель тогда тоже не пострадал.