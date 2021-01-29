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​Конкурс на нового главу не отменить. Суд отказывает Евгению Барсову по всем ходатайствам

Сургутский суд отменит вчерашнее решение об отсрочке конкурса на нового главу города

​Конкурс на нового главу не отменить. Суд отказывает Евгению Барсову по всем ходатайствам
Фото: siapress.ru

Новый конкурс по избранию главы Сургута все-таки состоится. Сургутский городской суд отклоняет ходатайства одного из претендентов на этот пост Евгения Барсова— заседание идет в эти минуты, передает корреспондент siapress.ru.

Напомним, заседание Сургутского городского суда по иску Евгения Барсова о признании конкурса по отбору кандидатов на пост главы Сургута несостоявшимся внезапно было назначено накануне на сегодняшнее утро. Это несмотря на то, что примерно в это же время должно идти очередное заседание городской думы, на котором депутатам надо определиться со сроками новой выборной кампании. Заседание в парламенте в итоге перенесли на три часа дня.

Ранее городской суд вынес по делу определение, в котором указывалось, что разбирательства по иску Барсова потребуют приостановки нового выборного процесса, «так как данное решение может повлечь за собой новые правовые последствия».

Евгений Барсов обратился в суд с иском в связи с прошедшим в январе конкурсом по отбору претендентов на пост главы Сургута, который был признан несостоявшимся, — комиссия по отбору заявила, что из трех десятков кандидатов только один сдал правильно заполненные документы, а по правилам, из одного кандидата выбирать главу нельзя. Барсов как один кандидатов с таким решением не согласился.


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Сегодня в 10:18, просмотров: 829, комментариев: 8
Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 11:00
2 - 1 в пользу судейских, матч окончен.
Mobii
не нравится
Сегодня в 11:26
Таааак, а кто тут корреспондент? Барсова с юристом только вижу
Светлана Могилдан Mobii
не нравится
Сегодня в 11:33
Корреспондент остался в тени
йося
не нравится
Сегодня в 11:34
Ждём прямой эфир
Mobii
не нравится
Сегодня в 11:34
УШЕл грустный
йося
не нравится
Сегодня в 11:35
Эфир будет?
Светлана Могилдан йося
не нравится
Сегодня в 11:44
Эфир будет сегодня, сразу послу суда. Анонс же с утра висит на сайте
йося
не нравится
Сегодня в 11:51
Ок, спасибо
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