Сургутский суд отменит вчерашнее решение об отсрочке конкурса на нового главу города

Новый конкурс по избранию главы Сургута все-таки состоится. Сургутский городской суд отклоняет ходатайства одного из претендентов на этот пост Евгения Барсова— заседание идет в эти минуты, передает корреспондент siapress.ru.

Напомним, заседание Сургутского городского суда по иску Евгения Барсова о признании конкурса по отбору кандидатов на пост главы Сургута несостоявшимся внезапно было назначено накануне на сегодняшнее утро. Это несмотря на то, что примерно в это же время должно идти очередное заседание городской думы, на котором депутатам надо определиться со сроками новой выборной кампании. Заседание в парламенте в итоге перенесли на три часа дня.

Ранее городской суд вынес по делу определение, в котором указывалось, что разбирательства по иску Барсова потребуют приостановки нового выборного процесса, «так как данное решение может повлечь за собой новые правовые последствия».

Евгений Барсов обратился в суд с иском в связи с прошедшим в январе конкурсом по отбору претендентов на пост главы Сургута, который был признан несостоявшимся, — комиссия по отбору заявила, что из трех десятков кандидатов только один сдал правильно заполненные документы, а по правилам, из одного кандидата выбирать главу нельзя. Барсов как один кандидатов с таким решением не согласился.