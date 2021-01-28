Сургут вошел в топ городов для романтичных путешествий в День святого Валентина

В десятке романтичных городов оказалась экономическая столица Югры. Предпочтения туристов, планирующих путешествие на любовный уикенд в середине февраля, определил сервис бронирования жилья Tvil.ru. Среди городов, куда туристы чаще всего планируют поездку на День святого Валентина в 2021 году, оказались Ялта, Севастополь, Сочи, Санкт-Петербург, Сургут, Шерегеш, Москва, Челябинск, Красноярск и Сортавала.

По статистике такие мини-каникулы влетают путешественникам в копеечку – траты на отели и квартиры составляют от 1433 до 5550 рублей в сутки. Почти половина пар в качестве места для совместного отдыха выбирают бюджетные отели или квартиры в Ялте и Челябинске. 30% туристов, отправляющихся на февральские выходные в одиночку, в качестве пункта назначения выбирают Урал и Сибирь. Семейные пары с детьми предпочитают под конец зимы побывать в солнечном Сочи или отправиться на горнолыжный курорт в Шерегеш. При этом большая часть туристов при планировании отдыха ориентирована на отели, чем на квартиры.

Сервис также представил среднюю стоимость жилья в сутки по городам (в рублях):

Ялта - 1433

Севастополь - 1901

Сочи - 1807

Санкт-Петербург - 1789

Сургут - 2375

Шерегеш - 4505

Москва - 2128

Челябинск - 1600

Красноярск - 2500

Сортавала - 5550