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​Туристы, планирующие путешествие в День влюбленных, находят Сургут привлекательным

Сургут вошел в топ городов для романтичных путешествий в День святого Валентина

​Туристы, планирующие путешествие в День влюбленных, находят Сургут привлекательным
Фото: pixabay.com

В десятке романтичных городов оказалась экономическая столица Югры. Предпочтения туристов, планирующих путешествие на любовный уикенд в середине февраля, определил сервис бронирования жилья Tvil.ru. Среди городов, куда туристы чаще всего планируют поездку на День святого Валентина в 2021 году, оказались Ялта, Севастополь, Сочи, Санкт-Петербург, Сургут, Шерегеш, Москва, Челябинск, Красноярск и Сортавала.

По статистике такие мини-каникулы влетают путешественникам в копеечку – траты на отели и квартиры составляют от 1433 до 5550 рублей в сутки. Почти половина пар в качестве места для совместного отдыха выбирают бюджетные отели или квартиры в Ялте и Челябинске. 30% туристов, отправляющихся на февральские выходные в одиночку, в качестве пункта назначения выбирают Урал и Сибирь. Семейные пары с детьми предпочитают под конец зимы побывать в солнечном Сочи или отправиться на горнолыжный курорт в Шерегеш. При этом большая часть туристов при планировании отдыха ориентирована на отели, чем на квартиры.

Сервис также представил среднюю стоимость жилья в сутки по городам (в рублях):

Ялта - 1433
Севастополь - 1901
Сочи - 1807
Санкт-Петербург - 1789
Сургут - 2375
Шерегеш - 4505
Москва - 2128
Челябинск - 1600
Красноярск - 2500
Сортавала - 5550


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28 января в 22:53, просмотров: 183, комментариев: 1
Комментарии:
Mobii
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28 января в 23:59
путешествующие откуда? с федоровки? с лянтора?

тогда, да, романтично. В ауру, вон, сходют

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