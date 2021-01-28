Юные жители Сургута привнесли вклад в продвижение истории Югры и города

Восьмиклассники сургутской девятой школы разработали интересный социальный проект, благодаря которому другие ученики смогут побольше узнать о Сургуте и Югре, а конкретно – о достопримечательностях, о персоналиях, писателях, об одной из самых длинных рек России – Оби и какая рыба в ней водится, а так же частично об этносе хантов и манси, именно об орнаменте.

Формат выбран современный. Ученики смогут отсканировать QR-код на информационной стене с помощью смартфонов, познавательную информацию школьник получит моментально:

«Посовещавшись с директором школы, Еленой Николаевной Дорохиной, решили, что это будут информационные стены, то есть, всё, о чем нужно рассказать и показать необходимо разместить в самом доступном и проходимом месте. Решили, что это будет третий этаж, точнее стены его. Места много – есть, где разгуляться!» – рассказал один из участников проекта.

За ходом реализации информационной стены следит учитель русского языка и литературы Ляйсан Раифовна Ишмухаметова. Она же является одним из разработчиков проекта. По ее словам, сегодня ученики слишком мало знают о городе, в котором живут и растут, поэтому такая идея пришлась как нельзя кстати:

«Сургут – во многом уникальный российский город со своим обликом, характером и образом жизни. Заложенный четыре века назад и преображенный в течении нескольких последних десятилетий трудом приехавших сюда людей, он может служить символом современного сибирского северного края сурового, но богатого и быстро развивающегося. Оказалось, что, без помощи Интернета, мало кто владеет простыми знаниями о нашем морозном крае. В связи с этой проблемой, пришла мысль рассказать учащимся нашей школы о Сургуте поподробнее», – подчеркнула преподаватель.