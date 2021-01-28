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Нет 59.6%

Не знаю 17.8%

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не знаю 5.7%

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Суд по жалобе Барсова на выборы главы внезапно перенесли на 29 января. Под это подстроили заседание думы

Сургутский суд решил экстренно рассмотреть жалобу депутата Барсова на конкурс по выборам главы

Суд по жалобе Барсова на выборы главы внезапно перенесли на 29 января. Под это подстроили заседание думы
Фото siapress.ru

Заседание суда, назначенное на 3 февраля по иску депутата дум Сургута и кандидата на пост главы города Евгения Барсова, внезапно перенесено на на 9 часов 29 января. Об этом СИА-ПРЕСС сообщил помощник парламентария.

Претендент на должность мэра Сургута предполагает, что это не случайно — дело в том, что в этот же день будет заседать дума города, которая должна назначить дату нового (повторного) конкурса по избранию градоначальника. На данную минуту суд приостановил все действия думы города относительно подготовки к следующему конкурсу, так как жалоба Евгения Барсова о проведении первого отбора кандидатов все еще находится на рассмотрении.

При этом параллельно запланированное на 10:00 собрание народных избранников перенесли на 15:00. Из этого можно сделать вывод, что парламентарии ждут некоего вердикта судьи. Который, как предполагает команда Барсова, может оказаться противоположным тому, что был эксклюзивно обнародован сегодня на siapress.ru.

После заседания суда 29 января Евгений Барсов выступит в прямом эфире на нашем портале в 12:00.


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Сегодня в 19:16, просмотров: 432, комментариев: 7
Комментарии:
хаски из Аляски
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Сегодня в 20:03
Попросят отозвать иск? Скажут, что были не правы и не прав был г-н Барсов? Попкорн покупать пора
Сергей Глинских
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Сегодня в 20:35
Не долго мы радовались "честному суду". Ровно пол дня))
Сергей Б
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Сегодня в 20:38
Ну это как раз ответ на восхищение Д.Щ. сургутскими судьями, которых он хотел бы отправить в Конституционный суд и проснуться в другой стране, наивно полагая что это другие судьи.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 21:02
Этого и следовало ожидать. Ведь по сути город на три месяца остаётся без власти. Хорошо если ещё 26 февраля изберут. А каждый день город несёт экономический ущерб от непринятия важных решений в хозяйстве города. Та же уборка снега. Кто вручит «лопату» Роману Богачу? Кто будет «пинать» чиновников? Да и сами чиновники «сидят на чемоданах». Их «бросает то в жар, то в холод». Чего только стоило ожидание прихода Трубецкого к власти в городе. При этом и город, и район оказался бы по сути почти в одних руках, что для округа не есть хорошо. Поэтому, скорее всего, чиновникам города можно расслабиться и выдохнуть. Трубецкого прочат в первого зама Губернатора Комаровой. Где ему доверят экономический блок. Но три месяца по сути ожидания это много. Половину января не работали- праздники. Полмесяца не работали- ожидание Заседания Думы 29 января. Так и раньше нельзя- 10 дней никто не отменял. Да ещё до 26 февраля ожидать, когда состоится финишное заседание Думы (если состоится). И все это время город живет без принятия значимых решений. Получается два месяца ушли, как говорится, «коту под хвост»? Поэтому, исходя экономической составляющей, на 99,9%, 29 января в 15-00 городская Дума на своём заседании назначит перевыборы градоначальника однозначно. По следующему регламенту: прием документов от кандидатов до 20 февраля, заседание Думы, на которой изберут Главу города, 26 февраля 2021 года. А суд может заседать сколько угодно долго, параллельно с выборами. Нет такого закона, чтобы приостанавливать избирательный процесс до последнего жалобщика. Это не только наносит экономический вред городу, но и грозит неуправляемым хаосом. А закон по своей сути стоит на страже порядка. Да и в Административном праве есть ещё много пробелов и толкований совершенно противоположного свойства, как бы оправдывая народную мудрость: «Закон, что дышло. Куда повернёшь, туда и вышло».
вера
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Сегодня в 21:12
круто
йося
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Сегодня в 21:38
Битва судейских
1 - 1 первый раунд, ничья
йося Alkonowa1ow
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Сегодня в 22:01
Алкон, слыш, че там со снегом, на дорогах колеи пипец пипец, Богач с лопатой ещё не танцует.
Братва кто где живёт, че там, видно че, чистють не чистють.
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