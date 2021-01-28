Сургутский суд решил экстренно рассмотреть жалобу депутата Барсова на конкурс по выборам главы

Заседание суда, назначенное на 3 февраля по иску депутата дум Сургута и кандидата на пост главы города Евгения Барсова, внезапно перенесено на на 9 часов 29 января. Об этом СИА-ПРЕСС сообщил помощник парламентария.

Претендент на должность мэра Сургута предполагает, что это не случайно — дело в том, что в этот же день будет заседать дума города, которая должна назначить дату нового (повторного) конкурса по избранию градоначальника. На данную минуту суд приостановил все действия думы города относительно подготовки к следующему конкурсу, так как жалоба Евгения Барсова о проведении первого отбора кандидатов все еще находится на рассмотрении.

При этом параллельно запланированное на 10:00 собрание народных избранников перенесли на 15:00. Из этого можно сделать вывод, что парламентарии ждут некоего вердикта судьи. Который, как предполагает команда Барсова, может оказаться противоположным тому, что был эксклюзивно обнародован сегодня на siapress.ru.

После заседания суда 29 января Евгений Барсов выступит в прямом эфире на нашем портале в 12:00.