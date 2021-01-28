В Сургуте владельцев заведений в автобусных павильонах накажут за неработающие электронные табло на остановках

За неработающие на остановках табло с расписанием автобусов владельцев магазинов и прочих организаций могут «выгнать» с остановочных павильонов. Об этом рассказал заместитель директора МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Владимир Токмянин.

«Владелец павильона отвечает за сохранность и работоспособность табло. Это его имущество, и согласно договору аренды оно должно находиться в рабочем состоянии. То есть если это оборудование неисправно, и нам поступает об этом информация — мы сообщаем об этом владельцу и проводим с ним работу», — поясняет замдиректора.

Если же владелец магазина или кафе замечания арендатора игнорирует, договор аннулируется из-за неисполнения его условий. Штрафов при этом не предусмотрено. Сообщить о неработающих табло сургутяне могут через портал «Твой Сургут» — оттуда она направляется напрямую в департамент.

Взяться чиновники решили также и за водителей автобусов, пропускающих рейсы или опаздывающих – предприятия общественного транспорта ждут штрафные санкции.