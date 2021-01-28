Минпросвещения отменил досрочный ЕГЭ из-за коронавируса

Выпускники школ в 2021 году не смогут досрочно сдать единый государственный экзамен. Официальное заявление было сделано министром просвещения РФ Сергеем Кривцовым в связи с текущей эпидемиологической обстановкой. Сегодня уже определены сроки написания итогового сочинения, которое обеспечит допуск выпускникам к ЕГЭ. По официальным данным основная дата - 5 апреля. Дополнительные дни сдачи сочинения назначены на 21 апреля и 5 мая. Также указан крайний срок подачи заявления на участие в ЕГЭ – не позднее 1 февраля.

В Сургуте в 2021 году сдавать единый госэкзамен готовятся 2704 выпускника. Девятиклассникам, в свою очередь, предстоит пройти итоговое собеседование, которое состоится 10 февраля. Аттестат об основном общем образовании в этом году получат 4600 сургутян. Уже известно, что для проведения экзаменов в городе организуют девять пунктов для 11-классников, и 16 – для учеников девятых классов.

«Сегодня подготовка к итоговой аттестации несмотря на то, что период пандемии продолжается, и ранее были определены для некоторых категорий детей формы с применением дистанционных образовательных технологий. Сегодня все ученики 11 классов получают образование в очном формате. Мы понимаем всю меру ответственности, потому что дети должны успешно подготовиться к итоговой аттестации и достойно ее пройти, чтобы быть конкурентоспособными при поступлении в вузы», – подчеркнула директор департамента образования сургутской администрации Ирина Замятина.