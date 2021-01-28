Сургутские чиновники организуют проверки в школах после несанкционированного митинга в поддержку Навального

Администрация Сургута попросила школы провести профилактическую работу по поводу несогласованных митингов. Соответствующее обращение было адресовано руководителям учреждений среднего и высшего образования.

Так, директорам школ предписано проводить ежедневную работу по недопущению распространения пропагандистских листовок, проводить «информационно-разъяснительную работу» по предупреждению правонарушений и антиобщественных действий.

В конце документа руководителей просят сообщать о лицах, распространяющих листовки и «иные данные о событии», с указанием сведений о них.

При этом, напомним, на предыдущей неделе чиновники заявляли, что ни в одном митинге — согласованном ли, несогласованном ли — в Сургуте не участвуют несовершеннолетние. Не стал исключением и недавний субботний митинг в поддержку политика Алексея Навального, в котором участвовали только совершеннолетние горожане — в основном, студенты.