16+
Логотип Сиапресс
USD  76,1854   EUR  92,1310  

Новости

Больше новостей
На ремонт 6 внутриквартальных проездов в Сургуте в 2021 году выделили 41 млн руб. Это…
Комментировать
0
Откроется ли перинатальный центр в Сургуте в первом полугодии 2021 года?

Да 22.6%

Нет 59.6%

Не знаю 17.8%

Всего голосов: 230

Комментировать
0
Система выборов главы Сургута...

показала свою эффективность 7.5%

показала свою неэффективность 86.8%

не знаю 5.7%

Всего голосов: 333

Комментировать
1
Больше опросов

​Сургутские чиновники накажут безответственных водителей автобусов

Администрация Сургута разберется с предприятиями общественного транспорта, не выполняющими нормы рейсов в холодное время

​Сургутские чиновники накажут безответственных водителей автобусов
Фото: siapress.ru

Департамент городского хозяйства Сургута накажет предприятия общественного транспорта за нерегулярные рейсы городских автобусов во время холодов.

О том, какое наказание ждет безответственные компании и при каких условиях, рассказал сегодня начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства администрации Сургута Рустам Гильманов.

«У нас муниципальный контракт — запланировано определенное количество рейсов. Оно не меняется в зависимости от температуры, — объяснил чиновник. — Но есть форс-мажорные обстоятельства, когда температура ниже -40, тогда мы перевозчику не применяем штрафные санкции, если он не выполнил рейс или опоздал. Но штрафы предусмотрены за нарушение регулярности и за невыполненные рейсы. При невыполнении количества рейсов менее 98 процентов, и по регулярности менее 96 процентов предусмотрен штраф».

Также Гильманов рассказал, сколько автобусов задействовано в пассажирских перевозках. В будни — дни с наибольшим пассажиропотоком — на рейс выходит 138 автобусов, в выходные — порядка 90 автобусов в день по регулируемым тарифам. «По маршруткам — это нерегулируемые тарифы — автобусов запланировано по крайней мере 80, по факту — в зависимости от технических возможностей перевозчика, — комментирует чиновник. — Жалобы, конечно, поступают периодически, и все мы понимаем, что автобус в любом случае при низкой температуре, бывает, ломается. Тогда уже перевозчик принимает все меры для того, чтобы его эвакуировать или отремонтировать на месте».

Напомним, что в январе, во время морозов, на портал «Твой Сургут» поступило огромное количество жалоб от сургутян, которые не могли вовремя попасть в автобус — тогда администрация города пообещала разобраться с каждым обращением.


нравится (9) не нравится (0)
Сегодня в 16:15, просмотров: 232, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Михаил Селюков: «То, что произошло на выборах в Сургуте – не придает веры жителям в действующую систему» 2233
  2. ​Эксперты рассказали, что и почему подорожало в Югре 1040
  3. Новый конкурс на пост главы Сургута откладывается 1021
  4. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 972
  5. ​Курящий меломан едва не убил соседа, который хотел лишить его радости 608
  6. ​Претендент на пост главы Сургута Евгений Барсов прокомментировал решение суда об отсрочке нового конкурса 587
  7. ​В Югре из-за снегопада закрывают проезд по трассам 534
  8. Число зараженных за всю пандемию COVID-19 югорчан превысило 47 тысяч 486
  9. ​Родительский контроль 458
  10. ​Актировка: 1-4 классы второй смены 452
  1. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 7971
  2. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 7592
  3. Не отморозились 6169
  4. ​Призрак Навального 4868
  5. ​Замороженный протест 4657
  6. Накануне в Югре сгорело шесть автомобилей 4448
  7. ​В правительстве ХМАО ожидается ряд отставок 3769
  8. Евгений Барсов: «Стану главой города и буду заниматься только авиацией? Неправда. Есть работа, а есть увлечения» 3659
  9. ​Пугачева следит за Навальным в соцсети 3599
  10. Из Сургута не могут вылететь девять самолетов 3429
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20991
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17474
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14760
  4. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 14374
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 12427
  6. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 10847
  7. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 10404
  8. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 9699
  9. ​На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» столкнулись две фуры, пострадал человек 9613
  10. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 9132

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика