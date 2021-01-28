Администрация Сургута разберется с предприятиями общественного транспорта, не выполняющими нормы рейсов в холодное время

Департамент городского хозяйства Сургута накажет предприятия общественного транспорта за нерегулярные рейсы городских автобусов во время холодов.

О том, какое наказание ждет безответственные компании и при каких условиях, рассказал сегодня начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства администрации Сургута Рустам Гильманов.

«У нас муниципальный контракт — запланировано определенное количество рейсов. Оно не меняется в зависимости от температуры, — объяснил чиновник. — Но есть форс-мажорные обстоятельства, когда температура ниже -40, тогда мы перевозчику не применяем штрафные санкции, если он не выполнил рейс или опоздал. Но штрафы предусмотрены за нарушение регулярности и за невыполненные рейсы. При невыполнении количества рейсов менее 98 процентов, и по регулярности менее 96 процентов предусмотрен штраф».

Также Гильманов рассказал, сколько автобусов задействовано в пассажирских перевозках. В будни — дни с наибольшим пассажиропотоком — на рейс выходит 138 автобусов, в выходные — порядка 90 автобусов в день по регулируемым тарифам. «По маршруткам — это нерегулируемые тарифы — автобусов запланировано по крайней мере 80, по факту — в зависимости от технических возможностей перевозчика, — комментирует чиновник. — Жалобы, конечно, поступают периодически, и все мы понимаем, что автобус в любом случае при низкой температуре, бывает, ломается. Тогда уже перевозчик принимает все меры для того, чтобы его эвакуировать или отремонтировать на месте».

Напомним, что в январе, во время морозов, на портал «Твой Сургут» поступило огромное количество жалоб от сургутян, которые не могли вовремя попасть в автобус — тогда администрация города пообещала разобраться с каждым обращением.