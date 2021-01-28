Общежитие в поселке Таежный загорелось —без крыши осталось около полусотни человек

В поселке Таежный горит общежитие по адресу Березовская 34а. Огонь полностью уничтожил кровельную часть крыши.

Из близлежащих домов и самого горящего здания были эвакуированы 50 жильцов. О причинах пожара и пострадавших пока не сообщается, передает СТВ.

Для построения маршрута стоит учесть образовавшуюся пробку по ул. Аэрофлотская. Перекрыты въезды на некоторые дачные кооперативы. На месте работают все спецслужбы города.

«В 11:46 поступило сообщение от коменданта общежития о возгорании здания по адресу Березовская 34а. В 11:54 на место вызова прибыло первое подразделение, — прокомментировала siapress.rucтарший инспектор управления кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Наталья Шумахер. — По прибытию было обнаружено, что горит потолок в одной из комнат и огонь очень быстро распространялся по пустотам строительных конструкций здания. Все силы и средства были отправлены на поиск пострадавших, было эвакуировано 50 человек, подано 10 стволов. От МЧС принимало участие в ликвидации тушения пожара 49 человек и 11 единиц техники. Здание двухэтажное, деревянное, обшитое кирпичом. Соседнее здание было защищено путем поливания водой. Ликвидация открытого горения была завершена в 14:39. Пострадавших нет».