В Сургутском районе ограничили движение на трех трассах для грузовиков

Еще на некоторых участках дорог ограничили движение из-за снегопада, на этот раз в Сургутском районе. Грузовые транспортные средства не смогут проехать:

– на участке с 21 км по 91 км автодороги «Сургут-Лянтор»

– на участке с 18 км по 100 км автодороги «Сургут-Нижневартовск»

– на участке с 34 км по 244 км автодороги «Сургут-Когалым-Граница ХМАО»

«Госавтоинспекция по Сургутскому району просит водителей с пониманием отнестись к временному ограничению транспорта», – сообщают представители ведомства.

Напомним, что из-за метели движение ограничили в двух районах ХМАО.