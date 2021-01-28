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​Власти Сургута стали обращать внимание на жалобы в соцсетях

Официальные группы администрации Сургута работают как интернет-приемные

​Власти Сургута стали обращать внимание на жалобы в соцсетях
Фото: скрин "Администрация Сургута" ВКонтакте

Писать жалобы в социальные сетях – теперь не бесполезное занятие. За поступающими на официальные площадки администрации сообщениями пристально следят власти Сургута. Жалобы рассматриваются профильными специалистами. Такая виртуальная связь помогает чиновникам в кратчайшие сроки реагировать на обращения жителей и быстро решать проблемы. «Только за прошлый год аналитической системой «Инцидент Менеджмент» в Югре было обработано более 48 тысяч сообщений, а в Сургуте - более 8 тысяч», – отмечают в мэрии.

Таким образом, в конце прошлого года власти быстро подключились к решению проблемы с грязной водой в квартирах сургутян, которые публиковали с социальных сетях фото, подтверждающие факт некачественного предоставления услуг. Были приняты соответствующие меры, проведены встречи с представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Так, для улучшения качества воды 14 пунктов теплоснабжения (ЦТП), что обслуживают «Городские тепловые сети» были оборудованы фильтрами нового поколения. В течение 3-4 лет они появятся на всех ЦТП.

В начале недели в соцсетях сургутяне активно обсуждали массовые случаи порыва труб в жилых домах. Один из них произошел в детском саду «Журавушка». Ответа администрации и решения проблемы ждут от властей и сейчас.


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Сегодня в 13:44, просмотров: 396, комментариев: 5
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 14:40
Тоесть раньше им было на$рать
Сергей Б
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Сегодня в 14:44
Им и сейчас на$рать.

Лохотрон.
Швондер.
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Сегодня в 15:30
Щас им на$рать более деликатно и тонко, а раньше, вероятно, вообще
Сергей Б
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Сегодня в 15:43
Власть совершенствуется.
Швондер.
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Сегодня в 17:58
Интересно это экстремистский разговор? )))
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