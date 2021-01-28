Новый конкурс на пост главы Сургута откладывается по иску претендента Евгения Барсова

Претендент на пост главы Сургута Евгений Барсов, прокомментировал siapress.ru новость об отсрочке нового конкурса по выборам градоначальника в связи с поданным им иском.

«Я удивлён, что суд принял такое решение! Появилась надежда на непредвзятое разбирательство вопроса. Спасибо тем людям, которые принимают такие законные действия и решения. В общем, есть основания верить нашему суду», — сообщил Барсов в телефонной беседе с siapress.ru и добавил, что ему уже позвонили другие кандидаты на пост главы Сургута, также несогласные с решением конкурсной комиссии, и выразили желание последовать примеру Барсова. «Думаю, моему примеру могут последовать и другие конкурсанты», — добавил он.

Отметим, что накануне кандидат на пост градоначальник от ЛДПР плохо себя чувствовал и вопрос о его присутствии на завтрашнем заседании думы был открытым. Но сегодня Евгений Барсов настроен решительно: «Планирую быть на завтрашнем заседании, даже если придется отправиться туда на носилках. Но, я себя уже чувствую прекрасно. С председателем думы вопрос о снятии вопроса о назначении следующего конкурса еще не обсуждал».