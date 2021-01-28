Иск депутата Евгения Барсова отсрочит новый конкурс на пост главы Сургута

Сургут по-прежнему будет жить без главы: новый конкурс на пост градоначальника, похоже, откладывается. Это следует из определения Сургутского городского суда по иску одного из претендентов — депутата думы Сургута Евгения Барсова, документ есть в распоряжении редакции siapress.ru.

Так, судья Олег Шерстобитов, в частности, отметил: «Разрешение спора по административному иску Дума города Сургута не вправе принимать решение о назначении нового конкурса, так как данное решение может повлечь за собой новые правовые последствия», поэтому суд приостанавливает «действия Думы города Сургута в части принятия решения о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы города».

Напомним, что на завтрашнем заседании думы депутаты должны были определиться со сроками проведения конкурса — предполагалось, что сбор документов от новых претендентов должен стартовать 31 января, а главу в итоге выбрать должны были в конце февраля. Предыдущий конкурс окончился ничем — конкурсная комиссия сочла документы от всех претендентов, кроме одного, поданными с ошибками. Один из кандидатов, Евгений Барсов, с этим решением не согласился и обратился в суд.