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СРОЧНО! Новый конкурс на пост главы Сургута откладывается

Иск депутата Евгения Барсова отсрочит новый конкурс на пост главы Сургута

СРОЧНО! Новый конкурс на пост главы Сургута откладывается
Фото: siapress.ru

Сургут по-прежнему будет жить без главы: новый конкурс на пост градоначальника, похоже, откладывается. Это следует из определения Сургутского городского суда по иску одного из претендентов — депутата думы Сургута Евгения Барсова, документ есть в распоряжении редакции siapress.ru.

Так, судья Олег Шерстобитов, в частности, отметил: «Разрешение спора по административному иску Дума города Сургута не вправе принимать решение о назначении нового конкурса, так как данное решение может повлечь за собой новые правовые последствия», поэтому суд приостанавливает «действия Думы города Сургута в части принятия решения о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы города».

Напомним, что на завтрашнем заседании думы депутаты должны были определиться со сроками проведения конкурса — предполагалось, что сбор документов от новых претендентов должен стартовать 31 января, а главу в итоге выбрать должны были в конце февраля. Предыдущий конкурс окончился ничем — конкурсная комиссия сочла документы от всех претендентов, кроме одного, поданными с ошибками. Один из кандидатов, Евгений Барсов, с этим решением не согласился и обратился в суд.


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Сегодня в 12:50, просмотров: 312, комментариев: 4
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:02
Замечательно.

Дума города Сургута не вправе принимать решение о назначении нового конкурса.

Нелегитимная Дума.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:03
Надо до мая с «выборами» мэра тянуть.
Флудер Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:27
А что в мае? Согласованный кандидат из тюрьмы выходит?
йося
не нравится
Сегодня в 13:34
Что на это ответит Дума
Двое против одного.
Битва судейских, новый сериал.
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