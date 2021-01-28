В Сургуте обокрали продавца сим-карт на ж/д вокзале

В Сургуте на железнодорожном вокзале злоумышленник обокрал продавца сим-карт – мужчина забрал ноутбук, который находился за стойкой. Техника стоила 25 тысяч, а продали его за смешные деньги – всего за 800 рублей.

Вора удалось поймать благодаря камерам видеонаблюдения. 30-летний горожанин заметил, что на одной из торговых точек нет продавца, поэтому решил поживиться. Ноутбук был продан в ремонтную мастерскую. К счастью, вернуть гаджет законному владельцу удалось.

«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ», – сообщили в пресс-службе транспортного управления МВД по УрФО.