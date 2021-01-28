Сургутянин пытался зарезать соседа, чтобы слушать музыку в подъезде

В Сургуте арестован 44-летний мужчина, который напал с ножом на 25-летнего соседа из-за бытового конфликта. Жизнь парню спасло то, что он был тепло одет.

Инцидент произошел в подъезде одного из домов на проспекте Ленина около полуночи 23 января. «Подозреваемый, находясь на лестничной площадке пятого этажа, из личной неприязни к 25-летнему соседу за просьбу сделать тише музыку и не курить в месте общего пользования нанес тому не менее пяти ударов кухонным ножом в область живота. По независящим от злоумышленника обстоятельствам, в связи с наличием верней одежды, сопротивлением и своевременно оказанной потерпевшему медицинской помощи, он остался жив», - рассказали об обстоятельствах преступления в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.