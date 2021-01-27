В Сургуте объявят новый конкурс для кандидатов в главы Сургута после первой неудачи

Новый конкурс по выборам главы Сургута начнется 31 января. Прием документов от кандидатов продлится две недели – до 14 февраля. Об этом сообщает источник siapress.ru. Пока это только предварительное решение: окончательно с датой определятся 29 января.

После завершения приема заявок комиссия по отбору претендентов проверит документы желающих стать главой Сургута. Из общего числа составят шорт-лист кандидатов. Напомним, предыдущий конкурс по выбору главы Сургута признан несостоявшимся. На него заявилось 66 человек, из которых в итоге остался только один, чьи документы прошли проверку. Часть кандидатов самостоятельно покинули гонку, остальные были отсеяны из-за ошибок в оформлении документов.