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Второй круг: в Сургуте заново пройдет предвыборная гонка кандидатов в мэры

В Сургуте объявят новый конкурс для кандидатов в главы Сургута после первой неудачи

Второй круг: в Сургуте заново пройдет предвыборная гонка кандидатов в мэры
Фото: ural-meridian.ru

Новый конкурс по выборам главы Сургута начнется 31 января. Прием документов от кандидатов продлится две недели – до 14 февраля. Об этом сообщает источник siapress.ru. Пока это только предварительное решение: окончательно с датой определятся 29 января.

После завершения приема заявок комиссия по отбору претендентов проверит документы желающих стать главой Сургута. Из общего числа составят шорт-лист кандидатов. Напомним, предыдущий конкурс по выбору главы Сургута признан несостоявшимся. На него заявилось 66 человек, из которых в итоге остался только один, чьи документы прошли проверку. Часть кандидатов самостоятельно покинули гонку, остальные были отсеяны из-за ошибок в оформлении документов.


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Сегодня в 15:44, просмотров: 292, комментариев: 1
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 17:03
второй акт Мерлезо́нского балета...

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